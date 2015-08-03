БПП и "УКРОП" являются лидерами электоральных симпатий в Чернигове – опрос

Социологи отмечают, что, если бы в июле одновременно с промежуточными выборами в парламент проходили выборы партий в Верховную Раду, лидерами электоральных симпатий в 205-м избирательном округе в Чернигове были бы Блок Петра Порошенко «Солидарность», за который готовы проголосовать 31,6% среди тех, кто определился с выбором и принял бы участие в голосовании, и «Украинское объединение патриотов – «УКРОП» – 17,7%.

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Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» накануне промежуточных выборов в одномандатном избирательном округе №205, сообщается на официальном сайте «Рейтинга».

Кроме того, 13,5% проголосовали бы за Объединение «Самопомич»; 9,2% – «Радикальную партию» Олега Ляшко; 7,5% – «Батькивщину»; 4,9% – «Свободу»; 4,6% – «Гражданскую позицию»; 3,4% – «Оппозиционный блок»; 2,7% – «Правый сектор»; почти 5% – другие партии.

Таким образом, рейтинги партий во многом соответствуют уровню поддержки кандидатов, которые баллотировались в округе, особенно это касается лидеров гонки – Сергея Березенко и Геннадия Корбана. Соответственно их участие в выборах существенно усилило позиции партий.

Социологи отмечают, что пожилые люди чаще отдают предпочтение Блоку Петра Порошенко «Солидарность», «Радикальной партии», «Батькивщине», «Свободе», «Оппозиционному блоку». Люди среднего возраста – Гражданской позиции, более молодые избиратели – партии «УКРОП» и «Правому сектору». У «Самопомочи» - равная поддержка среди всех возрастных групп.

Женщины чаще поддерживают Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Батькивщину», мужчины – Радикальную партию, «УКРОП», «Свободу» и «Правый сектор».

Относительно более низкий уровень образования имеют сторонники «Радикальной партии», " Блока Петра Порошенко «Солидарность», высший уровень образования – у партии «УКРОП».

Если партии «УКРОП», «Правый сектор», «Гражданскую позицию» поддерживают более состоятельные избиратели, то партии «Батькивщина», Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Радикальную партию», «Оппозиционный блок» – чаще малообеспеченные, говорится в сообщении.

Опрос проводился среди жителей одномандатного избирательного округа №205 16-20 июля 2015 года. Опрошено 800 респондентов методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 3,5%.