"УКРОП" призывает Порошенко внести в ВР закон об импичменте президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филатов сегодня сказал на брифинге в Чернигове.

"Политическая программа нашей партии ("УКРОП"), в основу которой положен тезис об отмене президентского поста, - правильная. В очередной раз президент Украины показал всей стране, что как только он попадает на Банковую, он начинает заниматься узурпацией власти", - заявил Филатов.

В связи с этим он подчеркнул, что Украина должна стремиться к парламентской республике.

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"Мы против мажоритарки, мы - за отзыв депутатов всех уровней, мы - за снятие неприкосновенности, но каждый раз мы утверждаем и говорим везде, и это заложено в нашей политической программе, о том, что неприкосновенность должна быть снята со всех, а не только с депутатов", - констатировал Филатов.

Депутат отметил, что "если господин Порошенко хочет снять неприкосновенность с депутатского корпуса, он, в том числе, должен внести добровольно закон об импичменте президента и о временных следственных комиссиях для того, чтобы были соответствующие механизмы политического баланса, и для того, чтобы в стране не состоялся очередной Майдан".