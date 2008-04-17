БЮТ требует, чтобы Балога рассекретил материалы комиссии по Черновецкому

БЮТ требует “остановить эксперименты” над киевским бюджетом и рассекретить материалы проверки комиссии, созданной Президентом Виктором ЮЩЕНКО, по расследованию деятельности председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом сегодня во время своего выступления в Верховной Раде заявил председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования деятельности киевской власти Николай ТОМЕНКО.

По его словам, сегодня возникла угроза выполнения основных программ городского бюджета, поскольку в районные администрации г. Киева поступило указание от команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО безотлагательно выплатить премии работникам образования, культуры, физической культуры и спорта, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

„Как информируют следственную комиссию представители районных советов и администраций города Киева, такое указание является не просто незаконным. Его невозможно выполнить, поскольку этих средств реально не существует в районах, ведь премирование работников предусмотрено на протяжении целого года и зависит от выполнения городского бюджета. Так, например, премирование работников образования обычно осуществляется осенью, к Дню учителя и т.д.”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Председатель парламентской следственной комиссии призвал представителей нынешней киевской власти во время избирательной кампании не разрушать бюджет Киева и социальное спокойствие в столице, а также не заставлять руководителей райгосадминистраций “собирать с предпринимателей взятки” на выполнение незаконных указаний городской власти. Он отметил, что, по подсчетам экспертов, для того чтобы выполнить эти указания, в каждом районе столицы нужно где-то „найти” около 10 млн. грн.

„Было бы логично, чтобы сегодняшние кандидаты в депутаты от Блока Черновецкого не мучили экспериментами киевский бюджет, который, кстати, на 80% формируется из налогов физических и юридических лиц, и ушли на время избирательной кампании в отпуск”, - предложил Н.ТОМЕНКО.

Он также выразил удивление, что до сих пор не обнародованы материалы созданной Президентом комиссии по расследованию деятельности председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, потому что уже, по словам Н.ТОМЕНКО, “журналисты поговаривают, что Секретариат Президента специально их засекретил, поскольку в них говорится об уникальном, успешном опыте ЧЕРНОВЕЦКОГО, который могут „перехватить” мэры столиц недружественных нам стран”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что для того чтобы не несколько процентов обездоленных киевлян, а весь Киев избрал себе достойного мэра, нужно рассмотреть в Верховной Раде вопрос о введении двух туров голосования за городского председателя. Фракция БЮТ будет настаивать на том, чтобы в ближайшее время такой вопрос был рассмотрен”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО признал утратившим действие свой Указ от 13 марта об отстранении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА.

Соответствующее решение Президент принял, в частности, рассмотрев результаты служебного расследования деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Справка УНИАН. 12 марта правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы Киевской городской государственной администрации, приняло решение обратиться к Президенту Украины с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

13 марта Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней.

Президент поручил провести в этот срок служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей, нарушения им Конституции и законов, невыполнения актов Президента Украины, Кабинета Министров, которые определены правительством как основание внесения им представления об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Председателем комиссии для проведения служебного расследования был назначен вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.