Российские СМИ утверждают, что задержанных спецназовцев РФ обменяли на украинских военных

Об этом «Газете.Ru» на условиях анонимности сообщил источник в российских силовых структурах.

Адвокат Александрова Константин Кравчук подтвердил, что обмен действительно состоялся.

В Минобороны РФ эту информацию никак не комментируют. Другие подробности спецоперации пока не разглашаются.

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«Разговоры о том, что Александрова и Ерофеева могут обменять, шли постоянно, мы очень на это надеемся, работа в этом направлении идет», — несколько дней назад говорила «Газете.Ru» другой адвокат задержанных Оксана Соколовская.

В понедельник получить комментарий у Соколовской не удалось.

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Сержант Александров и его командир капитан Ерофеев были захвачены украинскими военными вблизи города Счастье Луганской области 16 мая. При перестрелке они получили ранения. Во время боя с ними погиб украинский военный Вадим Пугачев.

На допросе задержанные россияне заявили, что они действующие военные и служат в 3-й отдельной гвардейской бригаде спецназа РФ, которая дислоцируется в Тольятти. На видеозаписи допроса россиян, опубликованной украинской стороной, Александров и Ерофеев заявили, что прибыли в Украину 26 марта 2015 года в составе батальона из 220 человек.