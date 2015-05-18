Военные рассказали, как задерживали российских диверсантов в зоне АТО (видео)

Видео со свидетельствами военнослужащих обнародовал пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По словам военного, который 16 мая принимал участие в боевом столкновении с диверсантами, бой начался в 14.50.

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"Группа противника вышла на наш опорный пункт, младший сержант Пугачев дал всем команду "к бою"...первые выстрелы попали в него, он был ранен...Мобильная группа вытащила сержанта из окопа на машину", - сказал военный, добавив, что Пугачев от полученных ранений скончался в больнице.

По его словам, через некоторое время стало известно, что также ранен однин член ДРГ.

"Его начали оттягивать и отходить от прямого контакта с нами. Мы решили выдвинуться группой вперед, чтобы обнаружить раненых разведчиков противника. Мы обнаружили одного из разведчиков – это был капитан полка спецназначения", - рассказал боец.

По свидетельствам бойца АТО, еще одного российского военнослужащего, сержанта, задержала вторая группа.

Вместе с тем, как отметил боец, через 300 метров боевики открыли по группе огонь из миномета и АГС, был ранен один военный, поэтому группа решила вернуться.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет".