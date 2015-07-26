Опубликованы новые данные экзит-полла по 205-му округу по состоянию на 20.00

По результатам экзит-пола, результаты которого опубликовало ГО “Всеукраинская Люстрация”, по состоянию на 20:00 голоса избирателей на скандальном 205-м округе распределились среди трех основных кандидатов.

Согласно экзит-полу, Геннадий Корбан («Украинское объединение патриотов - Укроп») набрал 18%, Андрей Мищенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергей Березенко (Блок Петра Порошенко «Солидарность») – 16%, передает lustration.org.ua. Читайте такжеЯвка в Чернигове составила 35,3% - ОИК Как сообщал УНИАН, согласно экзит-поллу New Image Marketing GroupГеннадий Корбан набрал 33%, Сергей Березенко - 23%, Игорь Андрейченко - 8%, Николай Зверев - 7%, Владимир Зуб - 7%, Андрей Мищенко - 6%. В свою очередь, Комитет избирателей Украины заказал исследования киевской социологической группе «Социс». Результаты экзит-пола от компании "Социс" по состоянию на 20:00 таковы: Березенко набирает 31,4%, а Корбан - 17,1%.

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