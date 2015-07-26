Опубликованы результаты экзит-полов по 205 округу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель New Image Marketing Group Олег Синаюк.

Социолог отметил, что центр сомневался вначале по поводу того, следует ли публиковать данные опроса.

"Это связано с тем, что работе наших сотрудников максимально мешали люди кандидата от власти, их выгоняли с места их работы при том, что люди стояли за пределами участков", - отметил Синаюк.

Как отметил руководитель центра, во время опроса социологи получили большое количество отказов от участия в экзит-поле. "Это более 60%, и все наши коллеги социологи поняли бы нас, если бы мы отказались от публикации", - заявил Синаюк.

Руководитель центра озвучил данные экзит-пола.

В частности, Геннадий Корбан набрал 33%, Сергей Березенко - 23%, Игорь Андрейченко - 8%, Николай Зверев - 7%, Владимир Зуб - 7%, Андрей Мищенко - 6%.

В свою очередь, Комитет избирателей Украины заказал исследование киевской социологической группе «Социс».

Результаты экзит-пола от компании "Социс" по состоянию на 20:00 -Березенко набирает 31,4%, а Корбан - 17,1%.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, создано 83 избирательных участка.