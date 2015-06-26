В Венецианской комиссии надеются на скорейшее принятие изменений к Конституции по децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после заседания Конституционной комиссии.

Маркерт подчеркнул, что комиссия приняла чрезвычайно важное решение по децентрализации власти в Украине.

Читайте такжеПрофильная комиссия поддержала изменения в Конституцию в части децентрализации

“Это одна из важнейших реформ, которые стоят в повестке дня развития Украины”, - сказал он и отметил, что она является одной из важнейших.

По его мнению, утвержденный сегодня проект изменений в Конституцию “полностью отражает позицию Венецианской комиссии”.

“Я надеюсь, что очень скоро этот текст будет передан президентом Украины Верховной Раде, и украинский парламент его очень быстро примет”, - сказал Маркерт.

Он также отметил, что “мы знаем, что принятие этих изменений в Конституцию должно быть очень срочным, потому что вам сейчас предстоят местные выборы, которые должны пройти в октябре 2015 года, и нужно утвердить эти изменения еще до начала избирательного процесса”.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко пообещал на следующей неделе внести в Верховную Раду наработанные Конституционной комиссией изменения в Основной Закон в части децентрализации.