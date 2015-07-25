Не все депутаты поддерживают внесение изменений в Конституцию в части децентрализации - нардеп

Об этом в интервью "5 каналу" в пятницу, 24 июля, заявил председатель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Руслан Князевич.

"Безусловно, не все в парламенте согласны поддержать Президента в его желании изменить Конституцию", - отметил он и в то же время добавил, что ни один из критиков изменений в Конституцию в части децентрализации, предложенных главой государства, не предложил альтернативы.

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Ранее УНИАН сообщал, что Конституционный суд Украины в понедельник, 27 июля, начнет рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти требованиям статей 157 и 158 Основного Закона (письменное слушание).