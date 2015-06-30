Венецианская комиссия просит скорее принять децентрализацию - BBC
Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал Украину как можно скорее принять проект изменений к Конституции относительно децентрализации.
Об этом говорится в специальном заявлении президента комиссии, обнародованном на сайте Совета Европы, сообщает BBC Україна.
"Скорейшее принятие текста изменений Верховной Радой сейчас является очень важным в свете местных выборов, которые состоятся в октябре. Это также важно в свете переговоров в рамках минского процесса", - говорится в заявлении.
Господин Букиккио поприветствовал факт, что Конституционная комиссия в Украине утвердила проект изменений Конституции по децентрализации.
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Он подтвердил, что большинство рекомендаций Венецианской комиссии там были учтены.
"Децентрализация является ключевой реформой для демократического развития страны в свете стремления народа, высказанного людьми во время революции достоинства", - заявил президент Венецианской комиссии.
Конституционная комиссия 26 мая утвердила проект конституционных изменений относительно децентрализации.