Правый сектор создает "ревкомитеты" и готовится к всенародному референдуму - Stratfor

16:45, 24 июля 2015
Политика
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Правый сектор планирует провести всенародный референдум, на котором рассмотрят вопрос вынесения вотума недоверия действующему украинскому правительству.

Правый сектор / stratfor.com

Об этом сообщает в своей статье агентство Stratfor.

Как говорится в сообщении, лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил о подготовке к созданию "революционных комитетов", ответственных за проведение голосования на неправительственном референдуме против действующего украинского правительства на территории всей Украины.

В статье отмечается, что на референдуме будут рассмотрены и другие вопросы, в частности легализация и вооружение добровольческих подразделений, введение военного положения и блокада зоны конфликта на востоке страны.

"Ярош не указал дату проведения референдума, но сообщил, что Правый сектор начал готовится к его проведению с 22 июля", - сообщает агентство.

В сообщении говорится, что 21 июля, в организованной Правым сектором демонстрации против действий украинского правительства на Майдане Независимости в Киеве приняло участие ориентировочно от 3 до 5 тысяч его сторонников.

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Агенство отмечает, что Правый сектор не только периодически устраивает демонстрации против предполагаемой коррупции украинских властей, но и активно борется против пророссийских сепаратистов на востоке Донбасса.

Зона вооруженного конфликта на востоке Украины / stratfor.com

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