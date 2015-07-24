Правый сектор создает "ревкомитеты" и готовится к всенародному референдуму - Stratfor
Правый сектор планирует провести всенародный референдум, на котором рассмотрят вопрос вынесения вотума недоверия действующему украинскому правительству.
Об этом сообщает в своей статье агентство Stratfor.
Как говорится в сообщении, лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил о подготовке к созданию "революционных комитетов", ответственных за проведение голосования на неправительственном референдуме против действующего украинского правительства на территории всей Украины.
В статье отмечается, что на референдуме будут рассмотрены и другие вопросы, в частности легализация и вооружение добровольческих подразделений, введение военного положения и блокада зоны конфликта на востоке страны.
"Ярош не указал дату проведения референдума, но сообщил, что Правый сектор начал готовится к его проведению с 22 июля", - сообщает агентство.
В сообщении говорится, что 21 июля, в организованной Правым сектором демонстрации против действий украинского правительства на Майдане Независимости в Киеве приняло участие ориентировочно от 3 до 5 тысяч его сторонников.
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Агенство отмечает, что Правый сектор не только периодически устраивает демонстрации против предполагаемой коррупции украинских властей, но и активно борется против пророссийских сепаратистов на востоке Донбасса.