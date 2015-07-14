Генштаб: Некоторые добровольцы не вошли в состав Минобороны и действуют вопреки закону

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генштаба, ВСУ продолжают целенаправленную работу по комплектованию подразделений сознательными, патриотическими и мотивированными военнослужащими.

"Благодаря этому в течение года ряды защитников Отечества пополнились более чем 200 бойцами ДУК "Правый сектор", батальона ОУН и других добровольческих подразделений, которые сейчас бок-о-бок сдерживают агрессию противника на востоке нашей страны. Еще почти 60 бойцов-добровольцев изъявили желание и в настоящее время оформляют документы на призыв на воинскую службу по контракту", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в рядах ВСУ служат лучшие представители добровольческого движения. "К сожалению, другие представители добровольческого движения не согласились на предложения Минобороны и продолжают действовать вопреки украинскому законодательству", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркивают, что утверждения представителей некоторых политических сил об отсутствии коммуникации между руководителями добровольческих движений и руководства Минобороны и Генштаба не соответствует действительности. "Утверждения некоторых политиков о "несовершенных менеджерских качествах" руководства Минобороны по привлечению добровольцев в войска являются необоснованными", - говорится в сообщении.

В Генштабе заявляют о существовании налаженного сотрудничества, которое есть "среди других, причиной того, что каждый шестой защитник Отечества добровольно стал в ряды национального войска".

"Мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем высокое звание защитников страны несли настоящие патриоты - элита украинской нации - которые в трудные времена государства стали на защиту страны", - отмечают в Генштабе.