"Правый сектор" проводит вече на Майдане (событие окончено)

Сегодня, 21 июля, в 19.00 на Майдане Независимости в Киеве началось народное вече под названием "Долой власть предателей!", которое организовал "Правый сектор".

Напомним, перед этим состоялся закрытый съезд ПС. Торжественное открытие съезда состоялось с национальным флагом и флагами политсилы под гимн Украины. Во время съезда участники рассмотрели политические вопросы и отчет о проделанной работе, а также состоялось выступление лидера политсилы Дмитрия Яроша.

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Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прятались в лесу на Закарпатье, прикрываясь ребенком.

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14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств конфликта. Председателем ВСК назначили народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука. В состав комиссии вошли: от «Блока Петра Порошенко» - Валерий Пацкан, Сергей Каплин, от «Народного фронта» - Андрей Тетерук и Антон Геращенко, от «Оппозиционного блока» - Михаил Папиев, от «Взаимопомощи» - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от «Батькивщины» - Иван Крулько, от группы «Воля народа» - Юрий Шаповал, от группы «Возрождение» - Дмитрий Святаш.

Также губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил об открытии дела против 13 активистов Правого сектора.