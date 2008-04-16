Яценюк утверждает, что коалицию спас он

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что если бы он сегодня поставил на голосование закон о Кабинете министров, то коалиция прекратила бы свое существование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер, комментируя сегодняшнее заседание парламента.

«Судьба коалиции была в моих руках. Если бы я поставил на голосование сейчас закон о Кабинете министров, завтра бы уже коалиции не было», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что как председатель ВР сделает все, чтобы демократическая коалиция не распалась, а украинское правительство работало.

«Поскольку на коалиции и правительстве лежит вся полнота ответственности за состояние дел в государстве. Я, как председатель парламента, не дам никому избежать этой ответственности», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он назвал безосновательными все заявления о возможной отставке правительства. По словам председателя ВР, Кабмин будет работать.

При этом, по словам А.ЯЦЕНЮКА, на сегодня никому не удастся разрушить работу парламента. «Парламент будет работать при любых обстоятельствах», - сказал он.

Также А.ЯЦЕНЮК призвал участников политического процесса не втягивать ВР в свои политические разборки.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР во втором чтении рассматривала проект закона о Кабмине, однако народные депутаты не закончили рассматривать поправки к данному закону.

Фракция Блока Юлии Тимошенко не будет голосовать за закон о Кабинете министров до тех пор, пока не будет решен ряд вопросов, касающихся повестки дня Верховной Рады.

Еще утром народный депутат Украины Святослав ОЛЕЙНИК (фракция БЮТ) заявил, что фракция БЮТ не будет голосовать за закон о Кабмине до решения ряда вопросов относительно повестки дня ВР.