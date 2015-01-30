Планы России построить сухопутный коридор в Крым принесут много крови - Сергеев

Председатель Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев убежден, что планы России построить коридор по суше к Крыму могут привести к огромной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Нью-Йорке. (Прямая трансляция проходила на сайте ООН).

Дипломат согласился, что намерение построить коридор по суше является одной из причин, почему происходят постоянные атаки на Мариуполь.

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"Коридор по суше - это очень часто упоминается как цель - является опасной перспективой", - подчеркнул Сергеев, объяснив, что от Мариуполя до Крыма пролегают значительные территории Запорожской и Херсонской областей. "Если они действительно планируют это, то это приведет к огромной войне", - подчеркнул дипломат.

В этой связи он объяснил, что именно поэтому украинские власти пытаются урегулировать конфликт на существующей стадии, и чтобы не дать ни единой возможности тем, кто имеет вероятнее всего такую идею, построить коридор до Крыма. "Потому что это принесет много крови", - отметил Сергеев.