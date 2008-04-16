Украина передала России Меморандум о выводе Черноморского флота РФ

Украина передала России Меморандум относительно этапов и порядка вывода до 28 мая 2017 года воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации с мест его временной дислокации на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, Меморандум передал министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО своему российскому коллеге Сергею ЛАВРОВУ во время своего визита в Москву 15 апреля.

По словам В.КИРИЛИЧА, Меморандум должен быть изучен и проанализирован российской стороной и в случае согласия стороны подпишут его.

Меморандум предусматривает, что с 1 июня 2008 года должны начаться консультации относительно порядка и этапов вывода воинских формирований ЧФ РФ с территории Украины.