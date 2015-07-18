Нардеп заявляет об очередных фактах подкупа избирателей на 205-округе

"К подкупу избирателей причастен председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич, ставленник народного депутата от БПП Владислава Атрошенко! Буквально только что было зафиксировано в приемной Кулича по ул. Полуботко 20/1 раздавались конверты по 400 гривен в каждом для того, чтобы люди голосовали за Березенко", - написал Куприй на своей странице в Facebook.

Новые обстоятельства фальсификации выборов на 205-м округе. К подкупу избирателей причастен председатель Чернинівської ОГА Валерий ... Posted by Виталий Куприй on 18 июля 2015 г.

"На месте событий 4 народных депутата Денисенко, Дидыч, Луценко и я препятствуют совершению преступления", - сообщил нардеп.

На место подкупа появился начальник штаба Березенка Дмитрий Касьянов.Он пытается попасть внутрь офиса губернатора чтобы уничтожить доказательства преступления - подкупа избирателей. Posted by Виталий Куприй on 18 июля 2015 г.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №205 в Чернигове на 26 июля.

Выборы назначены в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий избранного в этом округе Валерия Кулича, который 31 марта был назначен главой Черниговской обладминистрации.

Главными конкурентами на выборах в округе считаются один из лидеров партии "УКРОП" Геннадий Корбан и выдвиженец от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Ранее Корбан неоднократно жаловался на подкуп избирателей и использование админресурса на округе со стороны власти.