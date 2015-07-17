Корбан заявил, что принадлежность машины, в которой нашли деньги и оружие, установлена

Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга у 205-го избирательного участка на Черниговщине.

Корбан отметил, что деньги, которые были найдены в конвертах в багажнике автомобиля, предназначались для подкупа избирателей. Также он заявил, что в данный момент в штабе кандидата от власти жгут списки сети агентов. Речь идет о 40 тысячах человек.

Корбан добавил, что находится на участке уже сутки, но процедура еще идет, поскольку более 12 часов правоохранительные органы бездействовали и фактически саботировали процесс.

"Сейчас также разворачивается схема, найден технический кандидат по фамилии Костанчук, якобы который готов на себя взять это преступление", - добавил он.

Корбан отметил, что вчера к участку кандидатом от власти были согнаны титушки, которые останавливались в гостинице "Профсоюзная".

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Как сообщал УНИАН, 16 июля, около 20 часов, в 205-м избирательном округе на Черниговщине, кандидат в народные депутаты Украины Геннадий Корбан, вместе со своей командой заблокировал автомобиль, в котором по его информации находятся скупщики голосов. Уже скоро вокруг автомобиля возник стихийный митинг.