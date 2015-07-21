Глава ГПУ заявил, что его собираются физически уничтожить
11:36, 21 июля 2015Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявляет, что его собираются физически уничтожить.
У Шокина есть опасения относительно провокаций против него / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
"Есть основания полагать, что в отношении меня готовятся разного рода провокации, в том числе с моим здоровьем", - отметил глава ГПУ.
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При этом Шокин связал эти провокации с тем, что он стал на путь борьбы с коррупцией на всех направлениях.
"Я мешаю многим незаконно добывать янтарь, песок, мешаю другим незаконным сделкам, я имею обоснованные основания полагать, что меня хотят уничтожить физически", - заявил он.
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