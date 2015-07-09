Из ривненской милиции исчезло 27 килограммов янтаря - прокуратура

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области 8 июля в Ривненский городской отдел милиции обратились 30-летний киевлянин и его адвокат, которые на основании предъявленного постановления суда требовали вернуть камни бурого цвета, внешне похожие на янтарь, изъятые в декабре 2014 года.

Камни находилось в комнате хранения вещественных доказательств городского отдела милиции. Правоохранители в присутствии заявителей раскрыли два спецпакета. Со слов адвоката и его подзащитного, их содержимое не соответствовало протоколу осмотра и изъятия, то есть было заменено.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Также прокуратурой области открыто уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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По информации пресс-службы прокуратуры Ривненской области, установлено, что в горотделе милиции совершена подмена янтаря-сырца общим весом 27 килограммов и приблизительной стоимостью 40 тыс. отходами обработки янтаря, не представляющими никакой ценности.

«Данный факт выявлен 8 июля 2015 года во время осмотра комнаты вещественных доказательств, где хранился янтарь-сырец, изъятый в рамках уголовного производства по факту незаконного использования недр. Следователями прокуратуры Ривненской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств уголовного правонарушения, с целью привлечения к ответственности виновных должностных лиц органов внутренних дел», - рассказал заместитель прокурора области Андрей Боровик.