Фракция БЮТ покинула сессионный зал парламента

Фракция Блока Юлии Тимошенко ушла из сессионного зала парламента на срочное заседание по поводу ситуации в Верховной Раде.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Андрей ШКИЛЬ (фракция БЮТ).

Он отметил, что после заседания руководство фракции сделает заявление по поводу работы ВР.

По его словам, идет речь в частности, и о заявлениях Секретариата Президента Украины, и о рассмотрении законопроекта, касающегося ограничения льгот и досрочного прекращения полномочий народного депутата.

А.ШКИЛЬ заявил, что фракция БЮТ настаивает на рассмотрении законопроекта об ограничении льгот народных депутатов, но в то же время на рассмотрение ВР выносятся другие вопросы.

Вместе с тем, сессионное заседание ВР продолжается.

В данное время ВР рассматривает во втором чтении законопроект “О Кабинете министров Украины”.