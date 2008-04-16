Фракция БЮТ покинула сессионный зал парламента
10:58, 16 апреля 2008Политика
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Народные депутаты совещаются
|Андрей Шкиль
Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Андрей ШКИЛЬ (фракция БЮТ).
Он отметил, что после заседания руководство фракции сделает заявление по поводу работы ВР.
По его словам, идет речь в частности, и о заявлениях Секретариата Президента Украины, и о рассмотрении законопроекта, касающегося ограничения льгот и досрочного прекращения полномочий народного депутата.
А.ШКИЛЬ заявил, что фракция БЮТ настаивает на рассмотрении законопроекта об ограничении льгот народных депутатов, но в то же время на рассмотрение ВР выносятся другие вопросы.
Вместе с тем, сессионное заседание ВР продолжается.
В данное время ВР рассматривает во втором чтении законопроект “О Кабинете министров Украины”.
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