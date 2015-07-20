СНБО хочет получить доступ к базам данных Интерпола и вместе с ЕС управлять границами Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, в частности, СНБО планирует обсудить схему интегрированного управления границами.

При этом отмечается, что прежде всего речь идет об обмене базами данных между правоохранительными органами и совместном доступе к ним, а также доступе к базам Интерпола с обеспечением их технической совместимости и возможности использования в режиме удаленного доступа.

«Мы должны обсудить, как в пунктах пропуска через государственную границу ввести совместное патрулирование и осуществление совместных проверок с нашими европейскими партнерами», – сказал президент.

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Он напомнил, что уже есть положительный опыт на приднестровском участке украинско-молдавской границы.

«Все это должно вылиться в решение «О дополнительных мерах по введению безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом», где предусмотрены десятки оперативных задач для ключевых министерств и ведомств, от которых зависит выполнение плана. Прежде всего, речь идет о МВД и МИД», – сказал глава государства.

Порошенко напомнил, что Европейская комиссия до конца 2015 года должна обобщить результаты выполнения Украиной критериев Плана по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины и подготовить соответствующий доклад. Ряд требований Еврокомиссии касается вопросов национальной безопасности.