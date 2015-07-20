Порошенко требует, чтобы ДНР и ЛНР отказались от проведения псевдовыборов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Порошенко сказал на совещании с представителем Украины в Трехстороннем контактной группе Леонидом Кучмой и представителями Украины в ее рабочих подгрупп по политическим, безопасности, социально-экономическим и гуманитарным вопросам.

Глава государства предложил в работе подгруппы по политическим вопросам исходить из того, что дальнейшее результативное обсуждение вопросов организации местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможно лишь после того, как будет предоставлено четкое заявление об отказе от намерений проводить псевдовыборы 18 октября и 1 ноября. Президент отметил, что в прошлом году проведение фейковых выборов 2 ноября фактически сорвало выполнение Минских договоренностей.

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Президент также поручил аргументированно разъяснять сущность мер, которые сейчас принимаются Украиной, в частности начало процесса внесения изменений в Конституцию относительно ключевой реформы – децентрализации. Эти конституционные изменения, а также закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей полностью соответствуют обязательствам Украины по Минским договоренностям, подчеркнул президент.