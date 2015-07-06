Плотницкий назначил "местные выборы" в ЛНР на 1 ноября
Главарь ЛНР Игорь Плотницкий назначил на 1 ноября 2015 года проведение так называемых местных выборов на подконтрольной ему территории.
Об этом говорится в заявлении главаря Луганской народной республики, передает LB.ua.
"Луганская Народная Республика выступает за неукоснительное выполнение Минских соглашений. Украина в одностороннем порядке принимает Закон "О местных выборах", не согласовав его с ЛНР и ДНР, содержание которого противоречит букве и духу Минских соглашений", - заявил Плотницкий.
При этом он отметил, что теперь в одностороннем порядке в ЛНР начинают реализацию Минских соглашений в части проведения местных выборов.
Читайте такжеТеррористы "ДНР" и "ЛНР" хотят признать оккупированные части Донбасса территорией Украины
"Назначаю проведение выборов глав городов и районов в Луганской Народной Республике на 1 ноября 2015 года", - говорится в заявлении Плотницкого.
Главарь ЛНР также приказал обеспечить доступ и создать условия для работы международных наблюдателей.
Ранее УНИАН сообщал, что Захарченко объявил в ДНР местные выборы "на основании Закона Украины".