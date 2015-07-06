Плотницкий назначил "местные выборы" в ЛНР на 1 ноября

Об этом говорится в заявлении главаря Луганской народной республики, передает LB.ua.

"Луганская Народная Республика выступает за неукоснительное выполнение Минских соглашений. Украина в одностороннем порядке принимает Закон "О местных выборах", не согласовав его с ЛНР и ДНР, содержание которого противоречит букве и духу Минских соглашений", - заявил Плотницкий.

При этом он отметил, что теперь в одностороннем порядке в ЛНР начинают реализацию Минских соглашений в части проведения местных выборов.

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"Назначаю проведение выборов глав городов и районов в Луганской Народной Республике на 1 ноября 2015 года", - говорится в заявлении Плотницкого.

Главарь ЛНР также приказал обеспечить доступ и создать условия для работы международных наблюдателей.

Ранее УНИАН сообщал, что Захарченко объявил в ДНР местные выборы "на основании Закона Украины".