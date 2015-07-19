Порошенко заверил в отсутствии угроз из-за местного самоуправления в отдельных районах Донбасса

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

“Это норма не политиков, которые появляются периодически в Верховной Раде, это позиция президента как гаранта суверенитета и территориальной целостности государства. И даже если кто-то попытается внести изменения, которые не согласованы с принципом суверенитета и территориальной целостности, я как президент и любой другой президент обязательно воспользуется правом вето и не позволит на сегодняшний день создать угрозу или злоупотребления... Не верьте мифам, никаких угроз не может возникнуть, поскольку существует целый ряд предупредительных мер”, - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада направила в Конституционный Суд предложенный президентом проект изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Сегодня, 19 июля, президент в очередной раз подчеркнул, что в проекте изменений в Конституцию не говорится об особом статусе для Донбасса.

Он напомнил, что камнем преткновения во время принятия решения относительно внесения изменений в Основной Закон стала норма, содержащаяся в переходных положениях Конституции.

«А именно - предложение, в котором упоминается закон о специфическом порядке осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донетчины и Луганщины”, - отметил президент.

Он напомнил, что данный закон уже принимали дважды: “Сначала его приняла предыдущая Верховная Рада, а затем усовершенствовала нынешняя, и вступить в силу такой закон может лишь после выполнения целого ряда предварительных условий”.