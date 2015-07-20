Порошенко и Эбботт будут координировать действия по созданию трибунала по Boeing-777

Как сообщили в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора политиков. Петр Порошенко выразил соболезнования австралийскому народу в связи с годовщиной сбития самолета Boeing-777 Malaysia airlines. Президент Украины отметил, что украинцы разделяют боль и скорбь каждого, кто потерял близких и родных в результате этого ужасного преступления.

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Тони Эбботт поблагодарил украинского президента за сильное выступление по случаю трагедии.

Президент Украины и премьер-министр Австралии детально обсудили вопросы реализации совместной инициативы Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины по созданию международного трибунала с целью привлечения к ответственности виновных в преступлениях, связанных со сбитием самолета.

Собеседники договорились тесно координировать эту важную инициативу, в частности, на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Лидеры Украины и Австралии отметили, что, решая вопрос о создании международного уголовного трибунала, международное сообщество должно продемонстрировать готовность давать адекватный ответ угрозам безопасности гражданской авиации и международному миру и стабильности в целом.

Собеседники обменялись мнениями по поводу деэскалации ситуации в Донбассе и обсудили вопросы дальнейшей помощи Украине со стороны Австралии.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.