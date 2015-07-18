Премьер Канады призывает Россию поддержать создание международного трибунала по катастрофе рейса MH17

Об этом говорится в заявлении канадского премьера, опубликованном сегодня.

Председатель канадского правительства заявляет, что Канада продолжает поддерживать усилия Совета безопасности Нидерландов по расследованию причины катастрофы.

"Лица, которые причастны к преступлениям, и действия которых привели к этому ужасному событию, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркивает Харпер.

Канадский премьер считает, что привлечение виновных к ответственности возможно принесет определенный покой семьям погибших пассажиров.

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"Начиная с первых усилий поддерживаемых Россией повстанцев в препятствовании доступа к месту аварии, в недавних признаках того, что она будет выступать против любых перспектив международного трибунала, репутация России заключается в том, что она блокирует правду. Мы настоятельно призываем Россию изменить свою позицию и способствовать процессу правосудия", - подчеркнул Харпер.

Вместе с тем, он отметил, что правительство Канады продолжает обеспечивать решительную поддержку украинскому народу в усилиях построения стабильного правительства и динамичной экономики, и защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в связи с продолжающейся агрессией.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Австралии Тони Эбботт в Канберре во время церемонии чествования памяти погибших обвинил пророссийских боевиков в умышленном сбивании малайзийского лайнера.