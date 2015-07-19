Экс-министр экологии Шевченко станет внештатным советником Саакашвили

Об этом сам Шевченко написал на своей странице в Facebook.

"Мы договорились, что я поучаствую в команде Саакашвили в качестве внештатного советника и возьму на себя следующие функции: содействие быстрой реализации ряда конкретных инвестиционных проектов, которые планируются или уже начали реализовываться в Одесской области; привлечение новых инвесторов и организация новых инвестиционных проектов; помощь одесскому бизнесу во взаимодействии с центральными органами власти в Киеве и содействие в решении их проблем на национальном уровне", - отметил он в своем сообщении.

Читайте такжеЭкс-министр экологии уже думает о дальнейшей карьере: собирается идти в мэры Киева или Одессы

Кроме того, во время пребывания в Одессе Шевченко принял участие в заседании Совета инвесторов Одесской области под председательством Михаила Саакашвили и провел ряд двусторонних встреч с инвесторами.

"Также представил губернатору инвестора с новым проектом на $100 млн долларов и договорился о проведении в августе автопробега электромобилей Киев-Одесса-Белгород-Днестровский с участием губернатора", - подчеркнул бывший министр.

Про Одесу, Саакашвілі та інвестиціїПозавчора на запрошення Михайла Саакашвілі відвідав Одесу. Одеська область сьогод... Posted by Ігор Шевченко on 19 Июль 2015 г.

Как сообщал УНИАН, правительство 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление по увольнению Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

2 июля Верховная Рада уволила Шевченко. «За» это решение проголосовали 235 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.