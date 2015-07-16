Сегодня 25 лет Декларации о государственном суверенитете Украины. Поздравление Президента

Как говорится в обращении главы государства по случаю годовщины знаменательного события, «ровно четверть века назад, 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины - исторический документ, который стал предтечей принятого годом позже Акта провозглашения независимости Украины».

Порошенко подчеркнул, что «принятие Декларации состоялось при поддержке абсолютного большинства народных депутатов. 355 представителей разных парламентских сил высказали свое отношение не только к судьбоносному замыслу, но и к главным принципам будущей независимой Украины». «Определение государственных границ, которые не могли быть изменены без согласия народа республики, возможность самостоятельно решать дела своей государственной жизни, и, наконец, провозглашение экономической самостоятельности - наиболее весомые принципы, заложенные в текст документа», - напомнил Порошенко.

Он отметил, что «в тот период отечественной истории Декларация стала важным фактором консолидации парламента и всего Украинского народа, который хотел перемен в своей жизни».

Как подчеркнул глава государства, «сегодня Украина снова переживает решающие времена. Чтобы пройти через сложные испытания внешней агрессией, преодолеть негативные последствия вмешательства деструктивных сил во внутреннюю жизнь нашей страны, необходимо единение и политических элит, и всего общества. Дело защиты территориальной целостности государства и одновременно развития мирных сфер его жизнедеятельности требует максимальной самоотдачи каждого из нас».

Читайте такжеПорошенко поздравил Францию с Днем взятия Бастилии«Совместным проявлением политической воли должны обеспечить непоколебимую юридическую основу для создания в Украине современногой европейского государства с мощными территориальными громадами и ответственными эффективными менеджерами в системе государственного управления», - заявил Порошенко и добавил: «Я верю в мудрый и героический Украинский народ».

«Убежден, объединенными усилиями мы выстоим в борьбе с агрессором, изменим страну и будем твердо прокладывать свой путь в семью развитых демократических народов», - подчеркнул президент и пожелал всем добра, согласия и новых свершений во имя Украины.