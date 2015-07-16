В отношении Портнова украинской властью осуществляется политически мотивированное преследование – правозащитники

Об этом в своем отчете заявляет неправительственная правозащитная организация Human Rights Without Frontiers (Человеческие права без границ).

"А.В. Портнов подвергся безжалостным преследованиям, но все суды отклонили официальные обвинения, обнародованные Генпрокуратурой через свой официальный сайт и масс-медиа невзирая на презумпцию невиновности", - говорится в документе.

Также правозащитники отмечают, что, очевидно, в своих действиях украинские власти руководствовались личной местью и сведением политических счетов.

"Данный случай и рост служебных злоупотреблений во многих сферах, о которых сообщают украинские неправительственные организации, свидетельствуют, что после Майдана украинскому обществу еще только предстоит долгий путь к торжеству демократии и верховенству права в Украине", - подчеркивают правозащитники.

Как отмечается в отчете, хуже всего – это международный отголосок ошибки европейского правосудия в деле А.В. Портнова. Он был занесен в черный список ЕС и других стран, не являющихся членами Евросоюза, и попал под действие их санкций.

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"В некотором смысле, ЕС принял участие и стал частично ответственным за международное запятнание репутации А.В. Портнова, хоть год спустя он и был удален из санкционного списка. Возможно, в будущем Евросоюзу придется пересмотреть свои процедуры введения санкций в свете презумпции невиновности", - говорится в отчете.