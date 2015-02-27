ЕС исключит из санкционного списка четырех украинцев - журналист

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter, пишет Украинская правда.

"В следующую пятницу 4 украинцев будут выведены из списка санкций ЕС, которых включили за "незаконное присвоение государственных средств", - написал Йозвяк.

Как сообщалось, Евросоюз может снять санкции с 7 украинских чиновников, среди которых бывший премьер министр Николай Азаров.

Читайте такжеЕС снимет санкции с четырех соратников Януковича, на очереди еще четвероТакже сообщалось, что ЕС снимет санкции с четырех соратников Януковича, а санкции против других четырех человек из списка будут продлены лишь на 3 месяца с тем, чтобы дать время украинской власти предоставить доказательства их правонарушений.

Среди вероятных кандидатов на снятие санкций назывались Игорь Калинин (руководитель СБУ в 2012-2013 годах, далее - советник президента), Александр Якименко (глава СБУ в 2013-2014 годах), Елена Лукаш и Андрей Портнов (экс-глава Минюста и заместитель главы администрации президента, куратор юридического направления), а также бывший народный депутат Алексей Азаров.