Портнов заявляет, что ГПУ фальсифицировала документы в его деле

Об этом он пишет на своей странице в Фейсбуке.

"Начав знакомиться с материалами своего дела в ГПУ, я обнаружил доказательства грубой фальсификации генеральной прокуратурой документов. Ни одна подпись на так называемых моих доверенностях для получения университетской зарплаты мне не принадлежит", - пишет Портнов, и при этом приводит ссылку на скан-копии документов.

По словам Портнова, санкции ЕС и розыск в отношении него предприняты за якобы хищение 800 гривен университетской зарплаты, начисленной в связи чрезмерным чтением лекций, превышающим нормы совместительства на основном месте работы.

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"Но обнаруженная сегодня грубая фальсификация моих подписей наконец-то дала мне ответ на вопрос, почему ‪ГПУ‬ скрывала 11 месяцев от меня материалы уголовного дела. Сегодня я отправил эти документы в совет ЕС, как еще одно доказательство фальсификации украинскими властями данных, на основании которых были применены международные санкции и объявлен розыск", - написал Портнов.