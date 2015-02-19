Портнов заявляет, что ГПУ фальсифицировала документы в его деле
Андрей Портнов заявляет, что имеет доказательства фальсификации Генеральной прокуратурой документов, относящихся к его делу.
Об этом он пишет на своей странице в Фейсбуке.
"Начав знакомиться с материалами своего дела в ГПУ, я обнаружил доказательства грубой фальсификации генеральной прокуратурой документов. Ни одна подпись на так называемых моих доверенностях для получения университетской зарплаты мне не принадлежит", - пишет Портнов, и при этом приводит ссылку на скан-копии документов.
По словам Портнова, санкции ЕС и розыск в отношении него предприняты за якобы хищение 800 гривен университетской зарплаты, начисленной в связи чрезмерным чтением лекций, превышающим нормы совместительства на основном месте работы.
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"Но обнаруженная сегодня грубая фальсификация моих подписей наконец-то дала мне ответ на вопрос, почему ГПУ скрывала 11 месяцев от меня материалы уголовного дела. Сегодня я отправил эти документы в совет ЕС, как еще одно доказательство фальсификации украинскими властями данных, на основании которых были применены международные санкции и объявлен розыск", - написал Портнов.