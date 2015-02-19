Стал известен размер вменяемых Портнову хищений

Как пишет издание Закон и Бизнес, дело экс-первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова получает неожиданный поворот: в ответ на выдвинутые Генеральной прокуратурой обвинения в завладении зарплатой за чтение лекций в КНУ, Портнов обнародовал клиентскую выписку об операциях по счету своей зарплатной карточки.

Согласно документу, размещенному на его официальном сайте, за период с 1 апреля 2013 года (начало работы) по 19 января 2015 года (дата составления выписки) на счет поступило чуть более 41,6 тыс. грн. При этом за весь период деньги снималась лишь один раз на сумму 800 грн.

Напомним, обвинение в завладении зарплатой за чтение лекций лежит в основе примененных к политику европейских санкций и решения прокуратуры о его розыске. Сам А.Портнов неоднократно заявлял о том, что не пользовался зарплатной карточкой, исходя из необходимости финансовой поддержки своей кафедры, и считал, что сотрудники университета тратят деньги с его карты на нужды самого университета.

«Предоставленная выписка с банковского счета включает 21 месяц работы в университете. То есть, объем инкриминируемых мне хищений собственной университетской зарплаты составляет 38 гривен в месяц, то есть около 1 гривны в день», - так на своей странице в Фейсбуке

прокомментировал клиентскую выписку сам А.Портнов, пошутив, что будет теперь писать явку с повинной.