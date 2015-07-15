Председатель Закарпатской ОГА Губаль считает свою отставку несправедливой
Председатель Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Василий Губаль считает свою отставку несправедливой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОГА заявил сегодня на пресс-конференции.
Читайте такжеГлава Закарпатской ОГА настаивает на отставке руководителей местной милиции
Отвечая за вопрос журналистов, считает ли он свою отставку несправедливой, Губаль ответил: «Да. Я не имею информации, за что меня увольняют. Мне пока никто не сказал».
Также он подтвердил информацию о том, что все временно исполняющие обязанности глав райгосадминистраций также сегодня написали заявления на увольнение.
Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.
Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.
Сегодня, 15 июля, первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил журналистам, что председателем Закарпатской областной государственной администрации назначен Геннадий Москаль.