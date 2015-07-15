Председатель Закарпатской ОГА Губаль считает свою отставку несправедливой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ОГА заявил сегодня на пресс-конференции.

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Отвечая за вопрос журналистов, считает ли он свою отставку несправедливой, Губаль ответил: «Да. Я не имею информации, за что меня увольняют. Мне пока никто не сказал».

Также он подтвердил информацию о том, что все временно исполняющие обязанности глав райгосадминистраций также сегодня написали заявления на увольнение.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

Сегодня, 15 июля, первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил журналистам, что председателем Закарпатской областной государственной администрации назначен Геннадий Москаль.