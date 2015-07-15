Москаль возглавит Закарпатскую ОГА - СМИ

Эту информацию Украинской правде подтвердили два собеседника - в окружении Геннадия Москаля и в Администрации президента.

По информации собеседников, вопрос уже решен. "Назначение состоится в ближайшие дни до конца недели", - сказал собеседник в окружении Москаля.

"Разговор об этом состоялся вчера", - добавил он.

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Источник в АП добавил, что произойдет не только замена руководителя ОГА, поэтому нужно время.

Отвечая на вопрос, планируется ли на среду поездка президента и Москаля в Закарпатье, собеседник сказал, что скорее всего, "именно в этот день такой поездки может не быть".

В то же время на вопрос, есть ли уже кандидатуры на должность руководителя Луганской области, собеседники отметили, что окончательной позиции пока нет.

В то же время такую же информацию обнародовал сайт Mukachevo.net.

Издание напоминает, что в течение 2001-2002 года Геннадий Москаль уже возглавлял Закарпатскую ОГА.

"Большинство украинцев его знают по крылатыми выражениями и отборной брани", - отмечает издание.

Напомним, на фоне конфликта со стрельбой, который произошел накануне в Мукачево с участием представителей "Правого сектора", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на Закарпатье следует провести серьезные кадровые изменения.

"Нужны серьезные кадровые изменения в регионе, как в силовом, так и в административном блоке. Нужно наконец в парламенте проголосовать снятие неприкосновенности с депутатов и судей. Нужно наконец очистить страну от бандитов и коррупционеров", - подчеркнул Турчинов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров уволить всех работников Закарпатской таможни ДФС - от начальника таможни и руководства таможенных постов до рядового работника.

13 июля Государственная фискальная служба Украины отстранила от исполнения обязанностей весь руководящий состав Закарпатской таможни для проведения служебной проверки фактов коррупции на таможне.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Мукачево возник конфликт со стрельбой между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

В результате конфликта есть убитые и раненые, количество которых уточняется.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.