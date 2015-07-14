Задержанных под Мукачево бойцов ПС привезли в Киев

Они находятся в СИЗО Службы безопасности Украины. Следственные действия с ними будут проводить именно в столице, сообщает ТСН.

Задержали бойцов накануне, 13 июля, утром. Правоохранители говорят, что задержанные были вооружены и пытались бежать.

Кроме того, СБУ рассказала о 40 обысках в помещениях обеих сторон конфликта в Мукачево. При этом о результатах обысков не рассказывают.

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Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие.

По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.

Напомним, 13 июля Служба безопасности Украины задержала двух представителей "Правого сектора", причастных к событиям в Мукачево 11 июля.