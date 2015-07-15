Сакварелидзе: Шокин закрыл производство против следователей, которые ведут "дело прокуроров"

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, передает радио "Свобода". "Шокин сам запросил это дело и сказал его закрыть", – заявил Давид Сакварелидзе.

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Поэтому, по его мнению, благодаря поддержке общественности остановить расследование дела против взяточников в силовых органах будет невозможно.

"К сожалению, коррупционные дела в прокуратуре есть и будут еще несколько лет", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2015 года в кабинете заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимира Шапакина провели обыск. Их задержали во время получения взятки на сумму более 3 млн грн, во время обысков у них обнаружено около $400 тыс. наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 39 пакетов с бриллиантами.

Тогда же журналист Владимир Бойко заявил, что сразу после этого первый заместитель генпрокурора Владимир Гузырь инициировал открытие уголовного производства в отношении Давида Сакварелидзе по ст. 341 Уголовного кодекса ("захват государственных или общественных зданий или сооружений"). По данным Бойко, производство открыто именно из-за обыска у Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

После встречи с президентом Петром Порошенко Владимир Гузырь заявил, что против Давида Сакварелидзе уголовных производств не открывали. Также СМИ сообщали об открытии уголовных производств в отношении следователей, которые осуществляли следственные действия в деле против Шапакина и Корнийца.