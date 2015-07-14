Шокин назвал "полной чушью" давление на своих замов Сакварелидзе и Касько по делу прокуроров

Об этом Виктор Шокин заявил в комментарии "Украинской правде". "Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы моей поездке в суд с целью получения разрешения на обыск - полная и абсолютная чушь. Не планировал и не посещал какой-либо суд", - отметил Виктор Шокин, комментируя заявление депутата Мустафы Найема о том, что генпрокурор в Апелляционном суде лично требовал признать незаконными обыски у задержанных прокуроров.

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Он также заявил, что производств против следователей и прокуроров, расследующих дела задержанных Шапакина и Корнийца нет.

"Никаких уголовных разбирательств против следователей и прокуроров, которые занимаются делами Шапакина и Корнийца не существует. Как не было и не планировалось никакого обыска в кабинетах этих сотрудников", - подчеркнул генпрокурор.

В то же время заместитель генпрокурора Юрий Столярчук, отвечая "Украинской правде" на вопрос, требует ли он в суде разрешения на доступ к трафику телефонных номеров следователей Давида Сакварелидзе и есть ли параллельное расследование по проверке следственной группы Сакварелидзе-Каська, ответил: "Информация не просто не соответствует действительности, а является бредом и ложью от самого начала до конца".