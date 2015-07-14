Рада открыла информацию о владельцах машин, недвижимости и земельных участков

За решение №2423 проголосовали 240 народных депутатов из 309 зарегистрированных в сессионном зале.

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В частности, устанавливается, что в случае если при регистрации автомобилей, недвижимого имущества или земельных участков, лицо заведомо указывает недостоверные данные о себе, то при выявлении этого факта он будет оштрафован на сумму от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. При повторном аналогичном нарушении штраф возрастет от трех до шести не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме этого, законом устанавливается, что информация о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах, содержащаяся в Едином государственном реестре, держателем которого является Госавтоинспекция МВД, является открытой и общедоступной.

По заявлению собственника или иного правообладателя орган регистрации и учета транспортных средств дает информацию о лицах, получивших сведения о зарегистрированном транспортном средстве, которое ему принадлежит.

Также будут открыты данные о недвижимости, принадлежащей тому или иному человеку. В частности, ведомости о недвижимом имуществе можно получить в электронной форме через официальный веб-сайт Министерства юстиции. А информацию о земельных владениях имеют право получить физические и юридические лица, при условии их идентификации с использованием электронной цифровой подписи или иного альтернативного средства идентификации.

Этот закон вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, кроме п. 5 Раздела I, который вступает в силу со дня опубликования этого закона.