Рада рассмотрит проекты законов о неприкосновенности и местных выборах (прямой эфир)

Как передает корреспондент УНИАН, в повестку дня сессии планируется включить более 50 законопроектов.

Народные депутаты рассмотрят проект постановления о направлении на доработку проекта постановления ВР об Основных направлениях бюджетной политики на 2016 год.

Читайте такжеВ Раде планируется создать ВСК по расследованию событий в Мукачево - депутат от "БПП"В первом чтении будет рассматриваться законопроект о сервисных услугах и сервисных центрах МВД, а также законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам относительно расширения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации предоставления административных услуг.

Среди прочего, парламент рассмотрит ряд социальных законопроектов, в частности касающихся прав и защиты детей - жертв вооруженных конфликтов, военных действий, временной оккупации территории Украины.

Во втором чтении будет рассматриваться законопроект о Государственном бюро расследований и проект изменений в некоторые законы по вопросам пенсионного обеспечения.