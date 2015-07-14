Порошенко поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Искренне поздравляю Францию и французский народ с национальным праздником - Днем взятия Бастилии", - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко поздравил военных моряков и ветеранов флота с Днем ВМФДень взятия Бастилии - национальный праздник Франции, отмечаемый 14 июля, в годовщину штурма королевской тюрьмы-крепости в 1789 году.