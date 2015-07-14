Порошенко поздравил Францию с Днем взятия Бастилии
09:50, 14 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Францию с национальным праздником - Днем взятия Бастилии.
REUTERS
Об этом глава государства написал в своем Twitter.
"Искренне поздравляю Францию и французский народ с национальным праздником - Днем взятия Бастилии", - отметил Порошенко.
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