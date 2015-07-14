Вице-президент США призвал Украину к реформам и борьбе с коррупцией

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Чтобы привлечь те инвестиции, которые дадут Украине возможность выжить и расцвести, принимаемые сейчас изменения должны быть настоящими и вводиться надолго. Эти реформы не могут быть лишь на бумаге. Они должны быть ощутимыми для предпринимателей, для гражданского общества и для обычных граждан на улице для того, чтобы эти реформы заработали»», – сказал он на заседании Украинско-американского бизнес-форума в Вашингтоне.

«Больше всего Украина нуждается восстать против коррупции, которая не дает стране получить преимущества от ее огромного человеческого капитала», – подчеркнул Байден.

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Он обратил внимание, что в интересах США, чтобы Украина выстояла против российской агрессии и вышла из нее богатой, демократической, независимой и ориентированной на реформы – «государством, которую нельзя подкупить, заставить или запугать». «Представьте, какой успех это будет означать для остальных Средней и Восточной Европы», – добавил он.

Вице-президент США напомнил, что он и президент Барак Обама тесно сотрудничают с европейскими партнерами, чтобы санкции против России оставались действующими, пока она не выполнит целиком и в полном объеме свои обязательства за минскими договоренностями. Джо Байден подчеркнул, что важнейшим моментом этих договоренностей является возвращение Украине контроля над ее международным рубежом до конца года.

«Россия пытается подорвать стабильность и суверенитет Украины всеми средствами, которыми только может, в частности, и тем, что старается создать условия, чтобы довести Украину до экономического коллапса. Собственно говоря, это главное, чему она хотя. Но мы не можем допустить, чтобы эта стратегия достигла успеха», – заявил вице-президент США.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе инвестиционной конференции Украина - США призвал американский бизнес участвовать в приватизации украинских предприятий.