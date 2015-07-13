На Волыни представители власти, силовики и ПС будут сотрудничать для недопущения конфликтов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном сегодня на пресс-конференции.

Переговоры были инициированы областным центром “Правого сектора” и проходили за закрытыми дверями. Обращение подписали главы облгосадминистрации Владимир Гунчик и областного совета Валентин Витер, руководитель ДУК Волыни Виталий Ковальчук, прокурор Волынской области Дмитрий Чепижак, начальник УСБУ в Волынской области Юрий Фелонюк и начальник УМВДУ в Волынской области Петр Шпига.

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“Убеждены, не может быть и речи об урегулировании конфликта силовыми методами. Следовательно, категорически осуждаем попытки вооруженного решения ситуации, ведь жизнь людей – высшая ценность. А потому единственный выход даже при сложнейших обстоятельствах – действовать в рамках действующего украинского законодательства”, - говорится в обращении.

Представители власти, правоохранительных органов и силовых структур, а также ДУКа заявили, что объединяют усилия и в дальнейшем намерены активно и конструктивно сотрудничать ради обеспечения спокойствия в области и недопущение конфликтов.

Авторы обращения призвали общественность не поддаваться на провокации и выразили надежду, что в кратчайшие сроки мукачевский конфликт ознаменуется публичным и прозрачным расследованием, и к ответственности привлекут тех, кто цинично пренебрег нормой закона и фактически сработал на стороне врага в рамках гибридной войны.