В сети появились фото из села под Мукачево, где силовики окружили бойцов "Правого сектора"

По дороге к Бобовищу стоят несколько блокпостов с военными, которые проверяют каждый автомобиль, сообщает интернет-издание PMG.ua.

Кроме того, между селами Череевцы и Лохово Мукачевского района стоял БТР с лицами в военной форме.

Тем временем силовики взяли в кольцо село Бобовище, где обнаружили двух бойцов "Правого сектора". Сейчас бойцов преследуют спецназовцы.

Позже УНИАН стало известно, что для поиска пропавших бойцов ПС возле Мукачево подключили не только наземные силы, но и вертолеты.