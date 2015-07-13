В Раде до конца недели ждут отчет ВСК о событиях в Мукачево

Соответствующий отчет должен быть заслушан в Верховной Раде в пятницу, 17 июля..

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой ВО «Батькивщина» заявлении председателя профильного комитета ВР.

Кожемякин акцентировал внимание на недопустимости ситуации, когда в мирных украинских городах «слышны автоматные очереди и гремят разрывы гранат, от которых гибнут мирные жители».

Он убежден, что подобные ситуации являются следствием ненадлежащей работы всей правоохранительной системы нашего государства.

«Однако если раньше эти события свидетельствовали о разгуле криминалитета, то события в г. Мукачево свидетельствуют о системном невыполнении милицией своих обязанностей. Опасность таких событий заключается не только в том, что это может отвлечь ресурсы государства от его востока, где наше государство ведет отчаянную борьбу с пророссийскими группировками за свое существование, но и уменьшает наши перспективы стать членом Европейского Союза и НАТО», - подчеркнул Кожемякин.

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Он информирует, что в связи с этим в контексте исполнения контрольной функции комитетом обратился в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство внутренних дел Украины и Службу безопасности Украины относительно необходимости принятия действенных мер по недопущению дальнейших смертей людей и должного «в рамках совместной оперативно-следственной группы, составленной из специалистов Генеральной прокуратуры, СБУ и МВД досудебного расследования этого уголовного правонарушения».

Председатель комитета ВР считает, что президенту Украины и Верховной Раде Украины необходимо принять действенные меры по замене руководства правоохранительных органов Закарпатья.

А также, по его словам, с целью повышения дисциплины в Вооруженных Силах Украины, организации деятельности подразделений украинской армии в зоне АТО, улучшения их слаживания, следует принять соответствующие законодательные акты о структурировании (вхождении) добровольческих батальонов в состав ВСУ, МВД, Национальной гвардии.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС начал мешать потокам контрабанды.

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Сейчас премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни ДФС - от начальника таможни и руководителей таможенных постов до рядовых работников.

Яценюк также поручил Министерству внутренних дел Украины провести расследование фактов контрабанды и злоупотреблений на Закарпатской таможне, и по его результатам возбудить уголовные производства.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны по событиям в Мукачево Закарпатской области.

Общественные организации и активисты Львовской области требуют отстранить от исполнения служебных обязанностей всех руководителей силовых структур Закарпатской области для объективного расследования вооруженного конфликта «Правого сектора» с силовиками в Мукачево.