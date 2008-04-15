Пукшин: в действиях БЮТ прослеживаются признаки партийно-политической коррупции

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН усматривает в ряде последних решений парламентской фракции Блока Юлии Тимошенко и Кабинета министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО признаки коррупционных интересов этой политической силы.

Об этом говорится в комментарии И.ПУКШИНА, переданном УНИАН пресс-службой Президента. .

По мнению И.ПУКШИНА, эти признаки проявляются, в частности, при голосовании за проекты законов, когда выгодные исключительно для БЮТ решения поддерживают фракции, которые не входят в парламентскую коалицию. Это же касается и отдельных постановлений Кабинета министров, принятых в пользу структур или отдельных деятелей, которые являются членами БЮТ или тесно близки к блоку.

«Именно БЮТ сейчас продолжил эстафету партийно-политической коррупции, творчески дополнил и развил ее формы», – считает И.ПУКШИН.

В подтверждение своих выводов И.ПУКШИН привел совместное голосование БЮТ и оппозиционной Партии регионов относительно сохранения коррупционных процедур закупки товаров и услуг за государственные средства. Тендерная палата и ряд посреднических структур, которые выступали в интересах, в частности, известных политиков из БЮТ, вместе создали налаженный механизм для миллиардных злоупотреблений. Лишь после вмешательства Президента Верховная Рада ликвидировала ТПУ и воплощаемые ею коррупционные схемы, напомнил И.ПУКШИН.

По его словам, «Тендерной палатой-2» стал недавно разработанный Кабинетом министров порядок проведения земельных аукционов. Он давал монопольные полномочия по проведению операций с землей агентству под руководством члена БЮТ и к тому же близкого друга депутата от этой политической силы, который широко известен как современный земельный магнат. При этом органы местного самоуправления, фактически, отстранялись от какого-либо влияния на земельные вопросы. Президент своим Указом отменил это правительственное постановление, однако Кабмин упорно не желает, чтобы порядок земельных аукционов был единым для всей страны и закреплялся Законом, а не регулировался в ручном режиме, считает заместитель главы Секретариата Президента.

Коррупционно-уязвимой сферой интересов БЮТ, по выводам И.ПУКШИНА, является приватизация ряда государственных предприятий. «Есть большое искушение продать остатки госсобственности для того, чтобы вырученные средства направить на выполнение предвыборного обещания БЮТ – выплат компенсаций по обесцененным вкладам в советском Сбербанке. Здесь и близко нет экономики, мотив таких стремлений правительства только политический. Именно поэтому БЮТ ищет себе союзников вне коалиции, чтобы протянуть приватизацию через Раду. Конечно, за услуги по голосованию обещано вознаграждение. Его формы разные – от передачи в собственность доли госактивов до назначения на «высоколиквидные» должности в налоговой, на таможне, в контролирующих органах», – считает он. В этой связи И.ПУКШИН отметил, что даже народные депутаты от БЮТ признавали факт торговли местами в проходной части списка блока на внеочередных парламентских выборах, когда проходная позиция стоила миллионы долларов.

Заместитель главы Секретариата Президента одним из способов противодействия коррупции с партийными признаками считает избрание депутатов в местные советы по мажоритарной системе, а в Верховную Раду – по открытым спискам. Это поможет прекратить циничную практику торговли местами в списке оптом и в розницу, усилит соперничество программ, идей и личностей, а не капиталов.

«БЮТ как политической силе, которая постоянно призывает к борьбе с коррупцией, стоит соскрести с себя все обоснованные подозрения в применении неприемлемых методов политической деятельности. Двойная мораль, как и двойные стандарты, никогда не могут быть эффективным средством», – отметил И.ПУКШИН.