Скандальный взяточник Мельник заявил, что до сих пор считает себя действующим ректором

Бывший ректор Национального университета налоговой службы Петр Мельник продолжает считать себя руководителем этого высшего учебного заведения и утверждает, что у него там больше сторонников, чем оппонентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельник заявил сегодня в интервью журналистам перед началом судебного заседания в Ирпенском городском суде, через который бывший ректор пытается восстановиться в должности.

“Я ректор университета. Я ректор 22 года. Этот (университет) моя семья, это мой дом, это моя жизнь”, - сказал он.

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Отвечая на вопрос, много ли у него сторонников в вузе, Мельник сказал, “однозначно больше сторонников, конечно”.

Вместе с тем, Мельник не захотел сказать, как ему удалось снять браслет, который контролировал его место пребывания после избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Но при этом заверил, что “никаких технических повреждений государственному имуществу я не нанес”.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

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1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, что Мельник был задержан в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.

2 апреля Печерский районный суд Киева избрал Мельнику срок ареста до 30 мая, предоставив ему возможность быть освобожденным из-под стражи в случае внесения залога.

15 апреля Апелляционный суд Киева уменьшил на месяц избранный судом первой инстанции срок ареста Мельнику и оставил возможность быть освобожденным из-под стражи в случае внесения залога.