Штайнмайер предостерег Грецию о серьезных последствиях ее выхода из Еврозоны

Об этом он заявил в интервью берлинской газете Tagesspiegel am Sonntag, передает Немецкая волна.

"Даже если мы смогли бы преодолеть такое развитие событий финансово и валютно-политически, сигнал "Grexit" (выхода Греции из Еврозоны - УНИАН) странам за пределами ЕС был бы разрушительным", - подчеркнул министр.

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Тогда Европа "потеряла бы в части мира авторитет и надежность", убежден Штайнмайер.

Немецкий министр также резко раскритиковал поведение греческого правительства. По его словам, политика левого правительства Алексиса Ципраса - это "смесь неопытности, идеологии и радикальной риторики, с которыми греческое правительство завело переговоры в тупик". Однако осталось без внимания то, что этот курс означает для людей в Греции, добавил политик.

Министр призвал правительство в Афинах совместно с европейскими партнерами найти выход из затруднительной ситуации, который при этом "не перегрузил бы Европу и страны-членов Еврозоны".