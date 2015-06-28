Штайнмайер: ни ЕС, ни Россия не должны указывать третьим странам вектор развития

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, отвечая на вопрос относительно путей преодоления украинского кризиса в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает DW.COM.

Читайте такжеШтайнмайер назвал Широкино ключом к решению конфликта на ДонбассеНемецкий дипломат выразил надежду, что Германия найдет общий язык с Россией в вопросе соблюдения территориальной целостности Украины. "После 1989-1990 годов лояльность в мире не добывается политическим или экономическим давлением", - отметил немецкий министр. "Зато ведущие страны должны учиться рекламировать свою политическую модель. Такой опыт может пригодиться и России", - подчеркнул глава дипломатического ведомства Германии.

Глава МИД Германии также отметил, что предпочел бы восстановление дружеских отношений между Россией и Западом. Но в этом все зависит от готовности Москвы помочь в преодолении украинского конфликта". Для Франка-Вальтера Штайнмайера понятно одно: "Германии нельзя отказываться от России или изолировать ее". Россия, по его мнению, "останется большим соседом Евросоюза и Германии и будет оказывать влияние - как в негативном, так и в позитивном плане - на построение будущего Европы".

"С тех пор, как завершилась "холодная война", мир изменился, потому что сейчас нет двух супердержав, так же как нет разделения на Восток и Запад", - отметил Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако риски, возникшие впоследствии, "значительно более угрожающие, более непредсказуемы и их значительно труднее решить", признал глава немецкогодипломатического ведомства.

Он также призвал к бдительности, чтобы не потерять того, что на протяжении десятилетий выстраивалось в европейской архитектуре мирного порядка. Несмотря на это, Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что нельзя пренебрегать тем, как Россия ставит под сомнение послевоенный порядок в Европе, который создавался и при ее участии. Поэтому для него вполне понятно, почему соседи, к примеру, страны Балтии ощущают угрозу, подчеркнул глава немецкого МИДа.