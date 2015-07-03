Порошенко отменил люстрацию экс-начальника киевской милиции

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что "это было сделано с учетом необходимости обеспечения обороноспособности страны. Порошенко удовлетворил согласованное с комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны ходатайство касательно неприменения предусмотренной частями третьей, четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти" запрета занимать должности, к которым применяются мероприятия по очищению власти (люстрации) к генерал-майору милиции Александру Терещуку".

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Отмечается, что этот указ вступает в силу с дня его публикации.

5 июня премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Кабмина заявил об увольнении начальника киевской милиции Терещука в порядке люстрации.

Как сообщал УНИАН, Терещук возглавил Главное управление МВД Украины в городе Киеве 23 июля 2014 года.